Três golos de Irlanda Lopes colocam Cabo Verde nas meias-finais da Taça UFOA

2/03/2020 00:24 - Modificado em 2/03/2020 00:24

Foto: FCF

A seleção cabo-verdiana de futebol feminino venceu neste domingo, a sua congénere da Guiné-Conacri por 3-0, em jogo disputado no Estádio Wusum Mini, na cidade de Makeni, com três golos de Irlanda Ferreira, colocando a seleção nas “meias” da Taça UFOA.

Com golos aos 02, 72 e 78, Irlanda Ferreira foi o grande destaque da seleção cabo-verdiana neste encontro com direito a passaporte para a próxima fase da competição que decorre na Serra Leoa. Um jogo que ficou marcado ainda pela guarda-redes, Dilvania Teixeira, que defendeu um penalti ainda no decorrer do primeiro tempo, quando Cabo Verde vencia por 1-0.

Na outra partida do grupo A, a Serra Leoa, seleção anfitriã, não foi além de um empate a uma bola com a líder do grupo o Senegal.

Nesta sua primeira participação de sempre numa prova internacional, a seleção consegue assim a passagem para as meias-finais, ficando à espera de conhecer nesta segunda-feira, o nome da formação adversária.

O Senegal qualifica-se no primeiro lugar com 7 pontos, seguido de Cabo Verde com 4 pontos. De fora ficam Serra Leoa com 3 pontos e Guiné Conacri com apenas um ponto.

Os jogos das meias-finais serão disputados no Estádio Wusun Mini, na cidade de Makeni.