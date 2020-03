Kady apura-se para a final do Festival da Canção com o tema “Diz Só”

2/03/2020 00:11 - Modificado em 2/03/2020 00:11

A cantora cabo-verdiana conseguiu neste sábado, 29, o passaporte rumo à Final do Festival da Canção que acontece já no próximo sábado, 7 de março, em Elvas, Portugal.

A segunda semi-final do Festival da Canção realizou-se este sábado, 29 de fevereiro, no palco do Estúdio 1 da RTP, em Lisboa, e contou com a atuação de Kady que disputou assim um lugar na final ao lado de outros sete concorrentes (Dubio feat. +351, Luiz Caracol & Gus Liberdade, Judas, Elisa Rodrigues, Cláudio Frank, Tomás Luzia e Jimmy P)

A cantora levou ao palco o tema “Diz Só” da autoria de Dino D’Santiago e letra de Kalaf Epalanga e conseguiu conquistar o júri e o público tendo assim ficado apurada para a grande final do concurso que poderá levá-la a representar Portugal no Festival da Eurovisão em maio em Roterdão.

As votações decorreram no esquema de 50/50 repartido entre o público e o júri escolhido pela RTP. Na final, as votações do júri serão associadas a 7 regiões diferenciadas, incluindo Portugal Continental e Ilhas.

Nas redes sociais Kady tem sido inundada de partilhas e demonstração de apoio tendo já sido criado um movimento #somostodosKady. A cantora, através da sua página oficial de Instagram, dedicou a atuação a Jorge Neto que neste mesmo dia foi a enterrar em Portugal.

De referir que, além de Kady, foram apurados este sábado Jimmy P, Tomás Luzia e Elisa Rodrigues que se juntam-se assim a Bárbara Tinoco, Elisa, Filipe Sambado e Throes + The Shine, os quatro apuradaos da primeira semi-final.

Por SAPO MUZIKA