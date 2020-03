IGAE alerta para a venda e o consumo de bebidas alcoólicas na via pública

1/03/2020 00:53 - Modificado em 1/03/2020 00:54

A Inspeção Geral das Atividades Económicas (IGAE), chamou a atenção neste sábado, aos consumidores a cumprirem a lei, no que toca ao consumo de bebidas alcoólicas nas ruas e aos comerciantes a não venderem na via pública. A ilha de São Vicente está entre as visadas pela IGAE.

O alerta chega através da página do Facebook da IGAE, onde esta avança que recebeu nos últimos dias vários autos de contraordenação para efeito de instrução, derivados de ações de fiscalização da lei do álcool levadas a cabo pela Polícia Nacional.

Nisto refere que São Vicente, Brava e a cidade da Praia são os visados e que os infratores incorrem numa coima entre os 10 e os 100 mil escudos.

De salientar que a lei do álcool que entrou em vigor a 05 de Outubro de 2019, proíbe a publicidade de bebidas alcoólicas, bem como a venda nos serviços e organismos da Administração Pública central e local, nos locais de trabalho, quiosques e outros espaços.