Mindelense vence o Salamansa e fica à espera do que fazem Académica e Batuque

1/03/2020 00:48 - Modificado em 1/03/2020 00:48

O Clube Sportivo Mindelense venceu na tarde deste sábado, 29, em jogo a contar para a 11ª jornada do Campeonato Regional de Futebol de São Vicente, a formação do Salamansa por 2-0 e iguala na liderança, com os mesmos 19 pontos, a Académica que só joga domingo.

O Mindelense voltou às vitórias e mantém-se vivo na luta pela revalidação do título de campeão regional futebol, isto após três empates consecutivos: Derbi (0-0), Castilho (1-1) e Batuque FC (1-1).

Os ‘Leões da Rua de Praia’ ascendem ao primeiro lugar, à condição, fruto de dois golos sem resposta, no embate com a formação do Salamansa que se encontra neste momento afundado numa maré de maus resultados, comparado com a excelente primeira volta que fizeram os comandados de Baessa.

Neste jogo que marcou o arranque da jornada 11, os “Leões” vieram com as garras afiadas, e antes do primeiro quarto já tinham sentenciado a partida com golos de Ailton, aos nove minutos, e Guga na transformação de um livre direto à passagem dos 11 minutos de jogo.

Um resultado que não viria a sofrer alterações até ao apito final do árbitro Carlos Lopes, que deu ordem de expulsão a dois jogadores, um de cada equipa. Os contemplados foram Ay, defesa do Mindelense, que recebeu ordem de expulsão aos 28 minutos por acumulação de amarelos, assim como o defesa do Salamansa, Pirú, viu, aos 30 minutos, o cartão vermelho, indo para os balneários mais cedo.

Já no outro jogo deste sábado a formação do Derby deu, frente ao Farense, sequência à grande recuperação que tem protagonizado nas últimas jornadas, onde tem galgado posições e já olha para os lugares cimeiros da tabela classificativa. Um golo solitário apontado pelo avançado santantonense Samuel, aos 4 minutos do segundo tempo, bastou para os comandados do técnico argentino Crespi subirem, mesmo que a condição, ao 4º lugar da tabela classificativa com 15 pontos.

A jornada continua na tarde deste domingo com os confrontos entre Falcões do Norte x Batuque FC e Académica x Castilho.