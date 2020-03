Operação ESER: Tripulantes russos condenados a penas de 10 e 12 anos de prisão

1/03/2020 00:21 - Modificado em 1/03/2020 00:21

O Tribunal da Comarca da Praia condenou os cidadãos russos, tripulantes do cargueiro ESER, apreendido com cerca de 10 toneladas de cocaína no porto da Praia, a 10 e 12 anos de prisão efetiva pelo crime de tráfico de estupefacientes agravado.

O acórdão do coletivo de juízos foi conhecido na tarde de sexta-feira, onde os 10 tripulantes foram condenados a 10 anos de prisão, ao passo que o comandante do navio teve a pena mais pesada, 12 anos de prisão.

Já a acusação do Ministério Público referente ao crime de adesão a associação criminosa, o tribunal deixou cair por terra não dando os factos como provados.

O tribunal, como pena acessória, decretou ainda a expulsão dos russos, após o cumprimento da pena, e a proibição de entrada no país durante um período de quatro anos.