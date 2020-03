Gasolina e gasóleo mais baratos e gás butano mais caro

1/03/2020 00:13 - Modificado em 1/03/2020 00:13

A Agência Reguladora Multissectorial da Económica (ARME), estabeleceu os novos preços máximos dos combustíveis, a vigorar durante o mês de Março. A gasolina e o gasóleo ficam ligeiramente mais baratos, enquanto o gás butano fica mais caro.

Segundo o comunicado, o gasóleo normal passa a ser vendido a 94,40 ECV/L, diminuindo 7,27%. O gasóleo para a produção de eletricidade é comercializado a 79,20 ECV/L. O gasóleo marinha vê o seu preço fixado em 66,90 ECV/L. A gasolina também teve uma descida, passando a custar 121, 10/L, menos 7,91%.

O gás butano também registou nova subida e é agora vendido a granel por 138,30 ECV Kg (+5,2 ECV), um aumento de 8,81% com reflexo no preço das garrafas. As de 3 kg custam agora 394,00 ECV, as de 6 kg custam 830,00 ECV, as de 12,5 kg passam a custar 1.729,00 ECV, e as de 55 Kg a 7.607,00 ECV.

O fuelóleo 180 e fuelóleo 308 aumentaram e passam a ser vendidos a 66,20 ECV e 61,90 ECV, respetivamente.

Conforme a mesma fonte, comparativamente ao período homólogo, a variação média dos preços dos combustíveis foi de 7,75%. Em fevereiro, nos mercados internacionais, o preço do petróleo apresentou uma descida de 12,5% relativamente ao mês de janeiro, essencialmente pela reação dos mercados à divulgação de novos casos do coronavírus, na Correia do Sul, Irão e Europa.

Os novos preços são validos até 31 de Março de 2020.