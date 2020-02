Futebol Feminino: Cabo Verde perde por 2-0 com o Senegal

28/02/2020 01:43 - Modificado em 28/02/2020 01:43

Foto: FCF

A seleção nacional feminina de futebol perdeu por 2-0, na tarde desta quinta-feira, frente ao Senegal, em jogo disputado no Estádio Bo, a contar para a segunda jornada do grupo A do Torneio UFOA que decorre na Serra Leoa.

A seleção senegalesa marcou o primeiro golo através de um livre direto ainda na primeira parte, ao passo que o segundo tento chegou já no decorrer do segundo tempo através de uma boa jogada de ataque da equipa senegalesa.

Com este resultado as senegalesas são lideres do Grupo A com 6 pontos, enquanto Cabo Verde e Serra Leoa, esta com menos um jogo, estão em segundo e terceiro lugar, respectivamente, com um ponto cada, e a Guiné Conacri (menos um jogo) está no quarto lugar ainda sem pontos.

Na terceira e última jornada, Cabo Verde joga no dia 01 de Março frente a Guiné-Conacri, num jogo que lhe pode dar acesso às meias-finais. No mesmo dia e para o mesmo grupo jogam a Serra Leoa e o Senegal.