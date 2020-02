Nacional Sub-17: Cantareira começa defesa do título de campeão nacional em casa

28/02/2020 01:28 - Modificado em 28/02/2020 01:29

O Cantareira Futebol Clube de São Vicente, campeão nacional de futebol em sub-17, inicia a defesa do título frente ao campeão regional de São Nicolau (por apurar) no nacional da categoria que decorre de 27 de Março a 11 de Abril.

De acordo com o sorteio realizado esta quinta-feira pela Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF), o campeonato nacional de sub-17 vai ser disputado por 10 equipas de nove regiões desportivas e será disputado no modelo de proximidade entre as regiões desportivas. Este ano a competição não conta com a presença das regiões desportivas de Santiago Norte e Santo Antão Norte.

Esse novo modelo, de acordo com informações veiculadas à imprensa por Lito Semedo, vice-presidente da Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF), vai permitir com que aconteçam mais jogos e abre a possibilidade de cada região ver o seu representante a jogar em casa e receber um adversário vizinho, “levando em conta o fator de proximidade implementado este ano”.

Segundo o novo modelo, o campeonato nacional sub-17 vai ser disputado no sistema de eliminatórias a duas mãos e por proximidade, elevando com isso o nível competitivo a um custo reduzido.

A competição divide-se em três fases, sendo duas a eliminar, em duas mãos e a “final-four” que será disputada na Cidade da Praia.

Calendário dos jogos

Primeira fase

Primeira mão:

28/03: Cantareira (campeão em título) x São Nicolau; Santo Antão Sul – São Vicente e Boa Vista x Sal

29/03: Brava x Fogo e Maio x Santiago Sul

Segunda mão:

31/03: São Nicolau x Cantareira (campeão em título); São Vicente x Santo Antão Sul e Sal x Boa Vista.

31/03: Fogo x Brava e Santiago Sul x Maio