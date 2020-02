Cabo Verde Airlines define estratégia para passageiros que compraram bilhetes ida e volta para Itália

28/02/2020 01:17 - Modificado em 28/02/2020 01:17

A CV Airlines, face a Resolução do Conselho de Ministros, que determina a suspensão de todos os voos entre Itália e Cabo Verde, por um período de três (3) semanas, com efeito imediato e até 20 de março de 2020, implementa estratégias para ajudar e facilitar as alternativas de roteamento dos clientes nas rotas Sal-Malpensa-Sal e Sal-Roma-Sal para seus destinos finais, usando voos exclusivos de VR com remarcação, reembolso e modificação de rota.

Conforme a CV Airlines, como se trata de uma restrição legal, os procedimentos de redirecionamento involuntário não se aplicam, pois está-se enfrentando uma imposição governamental. Considerando que a decisão do governo se baseia em questões de saúde e segurança pública do país, as companhias aéreas não são obrigadas a garantir a proteção dos seus passageiros.

Para mitigar o impacto dessa decisão governamental nos planos de viagem dos clientes da CV Airlines, a companhia implementará a estratégia de flexibilidade para os roteiros de passageiros e para aqueles que compraram um bilhete da Cabo Verde Airlines para Sal-Milão-Sal ou Sal-Roma-Sal.

Nisto, afirma que para os passageiros que estão na Itália e que iniciaram a viagem para Milão ou Roma antes dessa restrição, a Cabo Verde Airlines não pode proteger esses passageiros, pois isso é uma violação expressa da resolução de restringir a entrada de passageiros oriundos da Itália em Cabo Verde, mesmo através de países terceiros, e consiste em uma “grave violação” das restrições do governo.

A mesma fonte sustenta que as alterações de roteamento dos bilhetes originais Malpensa-Sal ou Roma-Sal são permitidas apenas para Lisboa-Sal ou Paris-Sal e bilhetes originais Malpensa-Sal-Fortaleza/ Recife / Porto Alegre ou Roma-Sal-Fortaleza / Recife / Porto Alegre também são permitidos para Lisboa-Sal-Fortaleza / Recife / Porto Alegre ou Paris-Sal-Fortaleza / Recife / Porto Alegre sob conexão de Milão-Lisboa, Roma-Lisboa ou Paris-Lisboa que fica por responsabilidade direta e exclusiva do passageiro.

Para passageiros que iniciaram suas viagens na Itália e têm como destino Cabo Verde e Brasil ou Senegal via Cabo Verde, e desejam retornar à Itália antes do final do período das restrições, a Cabo Verde Airlines permite a possibilidade de alterar a rota original dos ingressos. Sal-Malpensa ou Sal-Roma para Sal-Lisboa ou Sal-Paris como destino final e sob a Auto conexão de Lisboa / Milão ou Roma ou Paris / Milão ou Roma, que fica por responsabilidade direta e exclusiva do passageiro.