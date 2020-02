“Micá” procura manter liderança frente ao Castilho

28/02/2020 00:45 - Modificado em 28/02/2020 00:45

O Campeonato Regional de Futebol está de volta para a disputa da 11ª jornada, depois da paragem para a disputa da 2ª Eliminatória da Taça de São Vicente. Numa jornada que a Académica procurará consolidar a liderança no jogo frente ao Castilho.

O empate a duas bolas na jornada passada, ante o Farense de Fonte Filipe, pôs termo a um ciclo de vitórias da “Micá” no regional. Um ciclo que a equipa quererá retomar frente ao Castilho que vem de uma derrota pesada de 1-4 imposta pelo Derby.

Os castilhianos que estão a fazer um bom campeonato, prova disso são os 12 pontos que somam na tabela classificativa, estão agora numa fase de menos fulgor, mas certamente a paragem para a Taça de São Vicente, pode ter sido um tónico importante para o que resta disputar do Campeonato Regional.

No entanto, a jornada 11 arranca no sábado, 29, às 14:00 onde o Mindelense com 16 pontos, menos três pontos que o líder Académica, terá como adversário o Salamansa que soma 12 pontos. Os encarnados depois da eliminação da Taça de São Vicente aos pés do Farense, certamente quererão dar uma resposta positiva nesta partida, que é crucial para ambas as formações na luta pelos seus objetivos neste regional de futebol.

Sábado, no segundo jogo do dia, às 16:00, reserva o embate entre o Farense que soma 13 pontos e o Derby com 12 pontos. O Derby entra em campo tentando dar sequência aos bons resultados obtidos nas últimas jornadas, e assim fugir da zona perigosa, ao passo que os homens de Fonte Filipe têm as mesmas aspirações na fuga à zona de liguilha. Um jogo a seguir com bastante interesse.

No domingo, o primeiro jogo do dia, às 14:00, o Batuque FC com 16 pontos terá pela frente o último classificado, o Falcões do Norte que soma apenas 6 pontos. Os axadrezados, com os mesmos pontos que o Mindelense (16), não podem facilitar na luta pelo título que oferece o passaporte para o Campeonato Nacional, e somente a vitória manterá intacta as aspirações dos comandados de Piky.

No outro extremo da tabela classificativa está os Falcões com as esperanças renovadas para o que resta por disputar da prova, após a vitória de 1-0 sobre o Salamansa no fim-de-semana passado. Um jogo de “esperanças” para as duas equipas que lutam por objetivos diferentes: um para a conquista do título regional e outro para evitar a descida de divisão.

Para constar, a Académica lidera com 19 pontos, seguida pelo Batuque e Mindelense com 16 pontos cada. Estas formações são seguidas pelo Farense, 13 pontos e Derby, Salamansa e Castilho 12 pontos respetivamente. A fechar a tabela classificativa está o Falcões do Norte com 6 pontos.