Gracelino Barbosa deixa Polónia com três medalhas na bagagem

28/02/2020 00:08 - Modificado em 28/02/2020 00:08

O internacional paralímpico cabo-verdiano Gracelino Barbosa conseguiu juntar, esta quinta-feira, uma medalha de prata às duas de ouro conquistadas ontem no Campeonato do Mundo de Pista Coberta que decorre na Polónia. A medalha de prata foi obtida na prova dos 200 metros livres.

A informação foi avançada pelo próprio atleta na sua página do Facebook. “Despeço-me deste campeonato do mundo de pista coberta na Polónia, com mais uma medalha para Cabo Verde, desta vez uma de prata nos 200 metros livres”, anunciou o atleta natural do Tarrafal de Santiago.

O atleta que termina assim a sua participação nesse mundial, agradece a todos quanto o apoiaram, desde o seu patrocinador [Caixa Económica] assim como todos os cabo-verdianos, dentro e fora de Cabo Verde.

Recorda-se que Gracelino Barbosa venceu nos 60 metros livres, com o tempo de sete segundos e 25 centésimos, e também nos 60 metros barreiras, com o tempo de oito segundos e sessenta centésimos.