Três anos consecutivos Rainha de Bateria do Cruzeiros do Norte, Andreia Gomes revalida título de campeã

27/02/2020 17:25 - Modificado em 27/02/2020 17:25

A jovem de 23 anos detém agora o título de Rainha de Bateria do Carnaval do Mindelo de 2019 e 2020.

A passista Andreia “Brodjinha” Gomes, do grupo Cruzeiros do Norte, revalidou o título de Rainha de Bateria do Carnaval de São Vicente e, em plena Rua de Lisboa, nas comemorações do título conquistado, diz que esta é uma das melhores sensações do mundo e mais uma vez sente-se orgulhosa do feito.

Uma caminhada difícil, onde encontrou pela frente boas candidatas, que no final, superou todas e continua firme como a majestade das baterias do Carnaval de São Vicente. A jovem diz que usou também a sua experiência e o apoio do público para reconquistar o título. “O público é a minha maior força. Sempre passa-me boas energias”.

Instada sobre a sua continuação, diz que esta é uma decisão que pertence ao grupo, no entanto diz que está disponível para continuar no carnaval de São Vicente, principalmente no seu grupo, Cruzeiros do Norte, onde pretende ficar, independentemente de ser ou não a Rainha de Bateria do grupo, isso porque gosta de se divertir, passar boa energia e mostrar que o Carnaval é algo bom e que não tem explicação.

Andreia Gomes, começou a sua aventura no carnaval em São Antão onde viveu durante três anos. Depois mudou-se para a ilha de São Vicente onde, em 2017, foi destaque de uma das alas do Cruzeiros do Norte, grupo que conquistou o seu coração. No ano seguinte, a jovem concorreu para Rainha de Bateria da escola e foi a eleita entre seis candidatas.

Não conseguiu ser a eleita do Carnaval de 2018, mas para Andreia foi uma experiência espetacular.

Em 2019 o Cruzeiros do Norte convidou-a para a ser Rainha de Bateria do grupo pelo segundo ano consecutivo, tendo sido eleita Rainha de Bateria do Carnaval 2019, feito que tornou a repetir este ano.