Monte Sossego consegue seu 11º título de Campeão do Carnaval de São Vicente

27/02/2020 01:29 - Modificado em 27/02/2020 01:29

A demora na apuração dos resultados e na divulgação dos vencedores, devido ao novo modelo instituído pela LIGOC-SV em nome da transparência, gerou imenso descontentamento nos presentes durante a entrega dos prémios do Carnaval de São Vicente 2020.

Após quase quatro horas, de um evento agendado para as 15horas, a LIGOC-SV, que este ano, tirou da “cartola” esta novidade, que mostrou estar ainda cheia de buracos, para fazer o anúncio dos vencedores do Carnaval, não sem antes causar muitos constrangimentos, num processo que precisa ser, antes de mais bem ensaiado, preparado e depois introduzido.

Uma ideia “inovadora” que no final mostrou que o Grupo Carnavalesco Monte Sossego conquista, quatro anos depois, o título de campeão do Carnaval de São Vicente, deixando para trás o Cruzeiros do Norte e seu rival declarado Vindos do Oriente que foi relegado para o terceiro lugar, numa classificação, como sempre, muito contestada pelo público e grupo pelo VO, que mostraram o seu desagrado e não subirem ao palco para receber os prémios.



Casal Mestre Sala e Porta Bandeira do Carnaval 2020

Para o presidente do grupo, que anunciou esta quarta-feira, a sua decisão de abandonar o carnaval de São Vicente, este é o resultado de um trabalho sério que o grupo tem vindo a fazer ao longo dos anos.



Rei e Rainha do Carnaval 2020 – Monte Sossego

Emocionado, António Duarte ‘Patcha’ diz que este é também um dos momentos mais feliz e triste. “Não tenho mais condições para conviver com algumas decisões tomadas pela LIGOC e pela Câmara Municipal, no que tange a organização do Carnaval”, desabafa Duarte que assegura que uma outra direcção vai “assumir o leme”.



Primeira e Segunda Dama do Carnaval 2020 – Monte Sossego

Avaliado em nove itens, sendo eles enredo, comissão da frente, música, bateria, fantasia, harmonia, carros alegóricos, Porta-Bandeira e Mestre Sala e evolução, fizeram que o Monstú, no cômputo geral, levantasse o troféu de melhor grupo do carnaval mindelense.

A nível individual o grupo ainda levou para casa os prémios de Rei e Rainha do carnaval, Primeira e Segunda Dama e melhor música.

Rei Carnaval de São Vicente – Fredwislon Sousa

Rainha Carnaval de São Vicente – Alcione Cruz

Mestre Sala – Ritson Monteiro

Primeira-dama – Cinthia Spencer

Segunda Dama – Selenne Tamina

Melhor música – “Fatcha Fatcha N’Arena” de Constantino Cardoso

Andreia Gomes, Rainha da Bateria do Carnaval 2020 – Cruzeiros do Norte

O segundo lugar, Cruzeiros do Norte conquistou os prémios de Rainha de Bateria do Carnaval de São Vicente, com Andreia Gomes a revalidar o título e ainda melhor Bateria.

Vindos do Oriente relegado ao terceiro lugar, venceu na categoria de melhor carro alegórico. Estrelas-do-mar ficou em quarto lugar e Flores do Mindelo mais uma vez no fundo da tabela.

EC