Comité Olímpico Cabo-verdiano realiza Seminário de Medicina Desportiva em São Vicente

26/02/2020 14:57 - Modificado em 26/02/2020 14:57

O Comité Olímpico Cabo-verdiano (COC) realiza nos dias 4 e 5 de Março, no Centro de Estágio da Federação Cabo-verdiana de Futebol, no Mindelo, um Seminário de Medicina Desportiva.

“Avaliação da Aptidão Cardiorespiratória e Musculoesquelética de qualidade”, com esta temática o seminário vai ser orientado pelos clínicos Humberto Évora, especialista cabo-verdiano no capítulo da medicina desportiva e pelo brasileiro Cláudio Gil de Araújo, (Clínica de Medicina do Exercício).

De acordo com o COC, este seminário é dirigido a treinadores, médicos, fisioterapeutas, agentes desportivos, professores de educação física e debruçará essencialmente nas vertentes teóricas e prática.

De acordo com a programação, o primeiro dia terá como abordagem principal a “Avaliação da aptidão cardiorespiratória e musculoesquelética de atletas”, ministrado por Cláudio Gil Araújo.Por fim, no dia 05 a prevenção de lesões estará na ordem do dia com o programa FIFA 11+, “WARM UP, F-Marc Footbal For Healt” que é um projecto da Federação Internacional de Futebol, designado especificamente para prevenção de lesões na modalidade e dirigido por Humberto Évora.