Bruma seca volta a forçar o cancelamento de voos domésticos

26/02/2020 14:48 - Modificado em 26/02/2020 14:49

A bruma seca que se faz sentir em todo o arquipélago desde ontem, fez com que a Binter Cabo Verde cancelasse alguns voos programados, sendo que para hoje todos os voos foram cancelados.

Ligações para Praia, Boa Vista, Sal e São Vicente, foram afetadas por causa da baixa visibilidade causada pela bruma seca que vem afetando todo o território nacional. A decisão de suspender as ligações foi justificada pela companhia aérea com a falta de visibilidade provocada pela bruma seca.

A bruma seca afeta a navegação aérea em Cabo Verde obrigando ciclicamente à suspensão das ligações domésticas. Para São Vicente, o voo com origem na cidade da Praia prevista para hoje foi cancelado ficando até então em stand-by.

Outros voos programados para Praia, Boa Vista, Sal e São Vicente ficaram em stand by, pelo que serão regularizadas assim que as condições do tempo melhorarem.De frisar que no primeiro dia do ano, a companhia já tinha cancelado várias ligações pelo mesmo motivo.