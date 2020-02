LIGOC considera que os grupos de carnaval merecem boa pontuação pelo desfile

Fechada esta etapa final, o desfile, os cinco grupos que participaram no desfile desta terça-feira, 25 de fevereiro, conhecem na tarde desta quarta-feira o resultado das votações do conjunto de jurados que esteve a analisar os grupos nos vários quesitos de avaliação.

E para tal, o presidente da Liga Independente dos Grupos de Carnaval de São Vicente (LIGOC-SV) considera que os jurados vão ter um trabalho muito grande, visto que todos os grupos “proporcionaram um bom desfile em todos os aspectos” diz Marco Bento que fez o acompanhamento de todo o trabalho de “perto dos grupos para conseguirem colocar todo o conjunto no asfalto” e, portanto observa que merecem uma boa pontuação. No entanto, este agora já é o papel de outros.

Sobre este “banho” de glamour que as ruas do Mindelo receberam, Marco Bento mostra-se satisfeito com o resultado. “Vimos que temos as condições de fazer um bom carnaval ainda para mais este ano, em que tivemos com cinco grupos. Foi um desafio tendo em conta um trajecto compacto para todos, mas no final conseguimos ultrapassar estes constrangimentos”, assegura este responsável.

Instado a responder sobre a questão do atraso do Grupo Estela do Mar, que demorou cerca de uma hora a sair, devido a problemas que segundo a direcção deveu-se a organização do carnaval e não do grupo, Marco Bento diz que este foi um atraso que se deveu a falta de cumprimento de um apelo lançado pela direcção sobre o estacionamento na via de dispersão de andores. “Algumas pessoas não cumpriram o apelo de desimpedir a rua e isso fez com que tivesse este atraso na entrada do grupo”.

No entanto, assegura que o grupo, não vai ser penalizado, e que os jurados, vão fazer uma análise da situação. “No local tivemos também um problema em manobrar os aparelhos para colocar Rei e Rainha nos carros alegóricos devido ao espaço e o júri vai levar isso em conta, e no fundo se tem alguma penalização ou se é algo e não posso avançar estes dados”, reforçou.Em relação ao problema de som do grupo Vindos do Oriente, este não condiciona a pontuação, visto que o som dos carros não é um quesito, mas sim a música e bateria que não devem parar durante o desfile.