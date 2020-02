Mindelenses rendidos ao Carnaval 2020 já apontam potencial vencedor

26/02/2020 02:50 - Modificado em 26/02/2020 02:50

Monte Sossego

O carnaval deste ano, segundo os populares que marcaram presença nos desfiles superou as expectativas, isto apesar de alguns constrangimentos relacionado com a quebra de som do grupo Vindos do Oriente e também a saída com um atraso de cerca de 1H20 minutos do grupo Estrelas do Mar.

Para muitos daqueles que assistiram ao desfile carnavalesco tanto o Cruzeiros do Norte como o Vindos do Oriente e o Estrelas do Mar estiveram em muito bom nível mas, para eles o desfile do grupo de Monte Sossego ultrapassou todas as expectativas, destacando-se dos outros grupos.

Depois da muita expectativa colocada em torno dos desfiles deste ano, os mindelenses descrevem os desfiles desta terça-feira como sendo dos melhores que já se viu. Para já a chave de ouro, segundo os populares está reservada para Monte Sossego e Vindos do Oriente, terceiro e quarto grupos, respectivamente a pisar o “sambódromo” da Rua de Lisboa.

Vindos do Oriente

O regresso do Vindos do Oriente veio apimentar a luta pelo título, no entanto, uma quebra de som durante alguns minutos e que impossibilitou os cantores de entoarem a sua música oficial, poderá ter hipotecado as pretensões do grupo de chegar ao título.

Na óptica de uma boa parte de populares ouvidos pelo NN no final do desfile, é que a luta pelo ceptro de campeão deste ano vai ser disputado entre Vindos do Oriente e Monte Sossego. Este último que foi um dos grupos mais aplaudidos, senão o mais aplaudido durante a sua passagem pela pelas ruas do circuito de carnaval.

“Todos os grupos estiveram fantásticos, mas Montsú levará o título sem dúvidas. No ano passado vieram com a ideia de que já eram vencedores e foram surpreendidos. Mas este ano mostraram que vieram para vencer e serão dignos vencedores” sustenta Joana Lopes.

Estrelas do Mar

Por sua vez, Manuel Assunção revela que a corrida ao título está cingida entre Monte Sossego e Vindos do Oriente, mas arrisca em dar como vencedor Monte Sossego. “Eles este ano mostraram que vieram para arrecadar o título e fizeram por isso. Quando aos demais grupos olho para Vindos do Oriente como sendo um dos que poderá ombrear com Montsú. O Cruzeiros este ano vai ter muitas dificuldades em renovar o título, mas estiveram em grande” enfatiza este mindelense.

Cruzeiros do Norte

Já Nelson Furtado, garante que Monte Sossego levará para casa o ceptro de campeão, pois foi aquele que mais brilhou na passagem pela Rua de Lisboa, e o facto de o som do Vindos do Oriente ter tido uma interrupção considerável, poderá pesar a favor de Montsú. “Sem dúvidas que aquele momento foi um rude golpe nas aspirações do Vindos do Oriente, que retornaram com força este ano, aliás como já é era habitual, antes da ausência do ano passado. De resto, todos os grupos estiveram fantásticos e o nosso carnaval saiu muito valorizado” enaltece.

Por fim, Ana Soares, assegurou que todos os grupos apresentaram-se em grande estilo, porém arrisca a dizer que o título do Carnaval 2020, irá para Monte Sossego. “Tudo estava lindo, como já é habitual, mas o Monte Sossego destacou-se de toda a concorrência. O Vindos comprometeu no momento da quebra de som. Isto certamente será levado em conta pelo júri o que fará o Monte Sossego ter mais chances de vencer” remata.

O anúncio dos vencedores do Carnaval de São Vicente acontece na tarde desta quarta-feira, 26 de Fevereiro.