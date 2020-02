San Gwann e Praia d’Aguada fazem viagem extra para escoar visitantes do Carnaval mindelense

Os navios San Gwann e Praia d’Aguada, que asseguram ligações marítimas pela Cabo Verde InterIlhas, vão realizar nestas quarta e quinta-feira viagens extras, para as ilhas de São Vicente, Santo Antão, São Nicolau, Santiago, Sal e Boavista, como forma de dar resposta ao escoamento de passageiros neste período do carnaval.

A informação está na página da concessionária dos transportes marítimos CV InterIlhas, a qual adianta que para esta quarta-feira, 26, no período da tarde tem programado uma viagem extra do navio San Gwann na linha São Vicente/Santo Antão e na quinta-feira, 27, e uma entre São Vicente/ São Nicolau/Sal/Boavista.

A partida de São Vicente para Santo Antão está prevista para às 16H00. Já na quinta-feira, o navio parte do Porto Grande do Mindelo às 10H30, com destino a São Nicolau e depois Sal e Boavista.

Já o Praia d’Aguada tem viagem agendada na linha São Vicente/São Nicolau/Santiago, para às 02H00 da madrugada de quinta-feira.