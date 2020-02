Binter CV já efectua tarifário social implementado pelo Governo nos voos domésticos

26/02/2020 01:35 - Modificado em 26/02/2020 01:35

O novo tarifário social para voos interilhas, implementada pelo Governo em dezembro passado, através do decreto-lei 54/2019 de 10 de Dezembro e que visa favorecer a mobilidade interna, começou a ser aplicada no início desta semana pela Binter.

O novo tarifário social, fixa um desconto na ordem dos 40% para passageiros idosos, estudantes e membros de famílias numerosas. Em cada linha entre as ilhas, as companhias são obrigadas a reservar 10% dos lugares para estes mesmos grupos.

A nova tarifa social, obriga a companhia aérea que opera no mercado interilhas, a um “desconto mínimo de 40%” em relação à tarifa de referência, reservando “pelo menos 10% dos lugares” por cada linha para indivíduos com idade igual ou superior a 65 anos, equipas desportivas inscritas nas federações em competição oficial, membros de famílias numerosas e para estudantes com idade compreendidas entre os 12 e os 25 anos.

A Binter garante a introdução das tarifas Sociais e a tarifa Fleximais, que permitem “maior flexibilidade e vantagens aos passageiros”.