Futebol Feminino: Cabo Verde inicia Taça UFOA com empate frente a Serra Leoa

26/02/2020 01:36 - Modificado em 26/02/2020 01:36

A selecção cabo-verdiana de futebol feminino, empatou esta terça-feira, 25, a zero golos com a sua congénere da Serra Leoa, anfitriã da prova, em jogo a contar para a primeira jornada do Grupo A.

No seu jogo de estreia na I Edição da Taça da União das Federações Oeste Africana (UFOA), disputado no estádio BoCity, o prémio de melhor em campo foi atribuído Wendy Silva, jogadora do Mindelense.

A selecção volta a jogar na quinta-feira, 27, num embate com o Senegal, relativo à segunda jornada da fase de grupos, e termina a primeira fase a 01 de Março com o jogo frente à Guiné-Conacri.

A prova conta com a participação de oito selecções e vai ser disputada até 07 de Março, data em que se disputa a final.