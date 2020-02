Futebol feminino: Cabo Verde estreia-se esta terça-feira em competições oficiais

25/02/2020 01:05 - Modificado em 25/02/2020 01:05

A seleção feminina de futebol estreia-se esta terça-feira, 25, no Torneio da UFOA, a realizar na Serra Leoa. A nossa seleção defronta, às 13 horas de Cabo Verde, no Estádio Bo City, a sua congénere da Serra Leoa, seleção anfitriã, em partida referente a primeira jornada do Grupo A.

A equipa nacional volta a entrar em campo dois dias depois, para jogar com o Senegal e termina a sua participação nesta primeira fase a 1 de março, frente à Guiné Conacri.

De acordo com o sorteio desta competição, que vai decorrer de 25 de fevereiro a 07 de março, Cabo Verde ficou no Grupo A, juntamente com a Serra Leoa, Guiné-Conacri e Senegal. As seleções do Mali, Gâmbia, Libéria e Guiné-Bissau fazem parte do Grupo B.

Liderada por Silvéria Nédio ‘Nita’, a equipa técnica convocou nove jogadores do Seven Stars, quatro do Mindelense, quatro do Llana do Sal, duas do Dorense e uma do Benz Taxi.