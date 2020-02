Facetur anuncia feira das Micro e Pequenas Empresas do Sotavento

25/02/2020 00:54 - Modificado em 25/02/2020 00:54

Depois de em Dezembro do ano passado, Mindelo, ter sido palco da 1ª Edição da Feira das Micro e Pequenas Empresas de Barlavento, a organização anuncia para o corrente ano, a Feira das Micro e Pequenas Empresas de Sotavento.

Conforme a Facetur Lda, organizadora do evento, após o sucesso de São Vicente, a cidade da Praia vai ser o próximo local a acolher a feira relativa às ilhas de Sotavento.

A feira, segundo a Facetur, tem uma importância relevante como fator de criação de riqueza e de redução do desemprego, resultando num assinalável contributo para o desenvolvimento da economia nacional.

“Para além da rica exposição, este evento pretende ser um fórum de negócios, apresentando, uma programação diferenciada, para cumprir, três objetivos: gerar oportunidades de divulgação e promoção de produtos, serviços e projectos de pequeno porte; estimular o ecossistema empreendedor nacional e acelerar os negócios com potencial de crescimento” sustenta a organização através de uma nota de imprensa enviada ao NN.

Com esses objetivos, a Facetur diz-se convicta de poder abordar positivamente, algumas grandes instituições e empresas do país, para uma parceria, que evidencie inequivocamente a preocupação destas, em contribuir, para uma cooperação descomplexada e um relacionamento permanente com as pequenas empresas do país, para o desenvolvimento global da economia.

A Feira das Micro e Pequenas Empresas de Sotavento, na cidade da Praia, conforme a organização, com a dinâmica que se lhe reconhece em vários domínios, contribuirá, seguramente, para que os produtos, serviços e projetos de empreendedores nacionais, em curso ou em “pipe line”, sejam mais conhecidos do grande público e dar um novo impulso para o enfrentamento dos desafios emergentes.