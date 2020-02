Enapor reúne cúpula na ilha da Boa Vista em jornadas portuárias

25/02/2020 00:41 - Modificado em 25/02/2020 00:41

Sob o lema “Portos de Cabo Verde – Transição para o Modelo de Gestão Privada”, a Enapor realiza nos dias 04 e 05 de Março, na ilha da Boa Vista, as jornadas portuárias 2020, onde serão debatidos diversas questões tendo em vista a dinamização e modernização dos portos nacionais.

Conforme a Enapor, a cidade de Sal Rei, na ilha da Boa Vista, foi a escolhida este ano para receber o certame, visando a descentralização e reforçar a política de proximidade com todos os portos nacionais.

Na pauta da reunião da cúpula da Enapor, para o dia 04 de Março, estão agendadas a apresentação do balanço da Enapor em 2019, Experiência da DPSR na Gestão do Porto-Constrangimentos e Desafios, Gestão dos Portos e a Transição para o Modelo Landlord Porto- Que implicações?, e ainda a Protecção de Dados Informáticos.

Já o dia 05 de Março reserva uma Formação e Execução dos Contratos no âmbito da aplicação do código de Contratação Pública, A Informatização e Gestão dos Parques e Contentores, Gestão do Centro de Pequenas Encomendas no Âmbito do Novo Processo de Desalfandegamento (Scanner), O Fenómeno da Contentorização de Cargas Inter-ilhas, Principais projectos para 2019-22 e Direito Marítimo Portuário.

De acordo com a mesma fonte, a cerimónia de abertura estará a cargo do Ministro da Economia Marítima, Paulo Veiga e contará com a comunidade portuária e parceiros económicos da ilha da Boa Vista.

A Enapor foi criada em 01 de Setembro de 1982 e tem como missão garantir a prestação de serviços eficientes e de qualidade aos clientes dos portos de Cabo Verde, na base de infra-estruturas e equipamentos adequados, com segurança e em respeito pelo ambiente e aos requisitos técnicos mínimos estabelecidos.

É a concessionária geral do Estado para os portos, terminais, estaleiros navais e infra-estruturas náuticas e de recreio e a Autoridade Portuária de Cabo Verde, tendo a seu cargo a gestão dos nove portos do país.