Regional de Sub-17: Real Sociedade não facilita e mantém liderança

24/02/2020 01:03 - Modificado em 24/02/2020 01:03

A Real Sociedade não facilita na luta pelo título e nesta quarta jornada amealhou mais uma vitória, desta feita por 1-0 frente ao Estoril.

A equipa de Fernando Pó, mesmo pressionado por fortes concorrentes ao título, entre eles o campeão regional e nacional em título o Cantareira, não desarma, tendo desta feita levado a melhor sobre o Estoril (1-0) uma equipa que ainda não pontuou nesta competição.

Já o campeão em título, o Cantareira, continua na perseguição ao líder, sendo que nesta jornada despachou o Geneva por 3-1, não deixando a Real afastar-se no cimo da classificaçãoos.

O Batuque também esse continua na luta e nesta jornada impões uma goleada ao Atlético de Pedra Rolada, vencendo por 9-1. Mais três pontos para os axadrezados que procuram voltar aos títulos nesta categoria, depois de ver o Geneva e Cantareira vencer os dois últimos campeonatos da categoria.

Quem também dá sinais de estar de boa saúde é a Juventude após uma goleada nesta jornada, sendo o Corinthians a sua última vítima. Oito golos sem resposta foi o resultado deste jogo, que deixa a Juventude a morder os calcanhares da concorrência.

De ressalvar que o jogo em atraso relativo a primeira jornada entre Juventude e Batuque será disputada na tarde desta segunda-feira, 24.

Com estes resultados a Real Sociedade lidera com 12 pontos, seguida pelo Cantareira com 10, Batuque 7 (-1 jogo), Geneva 6, Juventude 6 (-1 jogo) e Atlético Pedra Rolada 3. Estoril e Corinthians continuam ainda sem pontuar.