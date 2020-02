Espelho meu quem vai ser o vencedor se todos querem ganhar

24/02/2020 00:21 - Modificado em 24/02/2020 00:21

Cruzeiro quer voltar a ser bi-campeonato, Vindos do Oriente quer regressar aos títulos, Monte Sossego pronto para a conquista do 11º titulo, Estrela do Mar seguro da conquista e Flores do Mindelo a querer brincar o carnaval.

Cinco grupos, cinco temas, cinco baterias, cinco músicas de carnaval, todos distintos, contudo semelhantes em termos de objectivos. O desfile oficial do Carnaval de São Vicente acontece este ano, com a participação destes cinco grupos oficiais.

Em plena contagem decrescente para o desfile oficial do Carnaval em São Vicente, agendado a tarde do dia 25 de Fevereiro, fazendo com que todos os caminhos levem ao circuito a percorrer pelos grupos, a animação nas ruas da ‘Morada’ tem sido muita.

São cinco os grupos oficiais: Flores do Mindelo, Cruzeiros do Norte, Monte Sossego, Vindos do Oriente e Estrela do Mar cujo desfile está agendado por esta mesma ordem, a partir das 14:00.

Cruzeiro do Norte, o segundo grupo a desfilar e vencedor do ano passado, com o lema “CPLP sem fronteiras ou Lusofonia sem barreiras” que lhe valeu o primeiro prémio trás este ano o enredo “Tudo a dois” e a música “Um t’otcha dritim”, de Jotacê e Anísio Rodrigues, com o forte objectivo de revalidar o título de campeão de carnaval 2019 e arrecadar outros prémios em disputa.

Flores do Mindelo abraça o enredo “A lenda de uma civilização mítica”, em torno do universo dos deuses egípcios, reflectido, nos três carros alegóricos e embalados pela música “Lenda Mítica” de Eugénio Moreno e Erik Lima, apesar das dificuldades financeiras pretende sair as ruas e mostrar todo o seu brilho e esplendor.

A participar pela 21ª vez no carnaval do Mindelo, Monte Sossego, o grupo do maior bairro de São Vicente, quer conquistar o seu 11º titulo com a escolha do enredo que evoca o folclore cabo-verdiano, “Nôs Terra – Mitos, Contos e Lendas”, com a música “Ftcha Ftcha N’Arena”, do compositor Constantino Cardoso.

Vindos do Oriente, após ausência de um ano por seu lado leva para as ruas do Mindelo, o tema a “Pedra filosofal”, Jotacê e Anísio Rodrigues entram com o “Sabe cá tá doê”, com o objectivo de voltar a conquistar o prémio de carnaval, depois de não ter disputado o título em 2019.

Quanto ao Estrelas do Mar, depois de um interregno de seis anos, o grupo voltou aos desfiles oficiais no ano passado, tendo ficado pela terceira posição, mas este ano o objetivo é ir mais além, segundo o presidente, que aponta o título como meta traçada. O grupo que este ano tem como enredo “Estrelas de nôs mar, tartaruga marinha”.

À semelhança de anos anteriores, os grupos oficiais concentram-se ao lado do Pont d’ Água e do lado Norte da Avenida Marginal. O trajecto continua igual: Rua de Lisboa/Rua Machado/Praça.

Antes do desfile oficial, a Escola de Samba Tropical desfila na noite de segunda-feira.