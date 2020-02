Bilhetes para bancadas do desfile Carnaval esgotaram em poucas horas

A venda dos bilhetes para as bancadas colocadas ao longo do percurso do desfile de carnaval iniciou-se na manhã deste domingo, no Centro de Estágio da FCF no Mindelo, mas os bilhetes para o dia 25, esgotaram-se por volta das 12:20 minutos, deixando bem visível uma procura muito maior que a oferta.

Conforme informações recolhidas pelo NN, por volta das 7:00 havia uma fila que percorria todo o recinto desportivo do Estádio Municipal Adérito Sena e chegava à Academia de Desporto Carlos Alhinho. Como seria de esperar muita gente ficou sem comprar o bilhete, originando uma onda de indignação e de insatisfação. Muitos optaram por marcar presença no local o mais cedo possível. Houve quem chegou ao local cerca das 04 horas da madrugada.

Ao NN o jovem Manuel Lopes, que chegou ao local por volta das 6:00, assumiu que foi um desalento enorme, não ter encontrado um bilhete para a zona das bancadas, vincando que o sistema falhou completamente e que o novo modelo que se quer implementar no carnaval mindelense deverá ser repensado. “Algo não está certo. Certamente muitos bilhetes foram reservados antecipadamente, pelo que muitos de nós, apesar de termos chegado aqui com muitas horas de antecedência, saem daqui com as mãos a abanar”.

No meio de tanta gente o NN encontrou Luís Pires, que veio da ilha do Sal com o intuito de assistir numa bancada aos desfiles de carnaval de terça-feira mas a sua animação esbarrou no esgotamento dos bilhetes. “Estou triste porque não consegui o bilhete. Vim precisamente para assistir aos desfiles mas agora terei que analisar o que farei” salientou este cidadão que, no entanto, revelou que comprou o bilhete para o desfile do grupo Samba Tropical, agendado para a noite desta segunda-feira, 24.

Ora, no meio de tanta procura e pouca oferta, muitos aproveitaram a ocasião para vender os seus bilhetes a preços exorbitantes, mas que aos olhos dos compradores não representava um preço assim tão alto. Conforme a nossa reportagem pode constatar, houve quem estivesse a vender o seu bilhete que custava 1000 escudos por 2500 escudos e em outros casos a 3000 escudos.

Já os bilhetes para esta segunda-feira, que marca o desfile do grupo Samba Tropical, como pudemos constatar decorriam normalmente e a bom ritmo.

Conforme a organização foram colocados quase 3 mil bilhetes a venda, sendo 1500 para o desfile do Samba Tropical e os restantes para o dia do desfile oficial. Para as bancadas da Rua de Lisboa o preço era de 1500 escudos e para a Rua Machado 1000 escudos.