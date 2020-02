Carnaval: Lugares nas bancadas da Rua de Lisboa à venda por 1500 escudos e na Rua Machado a 1000 escudos

23/02/2020 01:24 - Modificado em 23/02/2020 01:24

A edilidade mindelense já divulgou os preços para os lugares nas bancadas da Rua de Lisboa e Rua Baltazar Lopes da Silva (antiga Rua Machado). Os bilhetes começam a ser vendidos a partir deste domingo, no Centro de Estágio da FCF no Mindelo.

Um total de 4.400 bilhetes divididos em dois lotes. Um de 2200 para o desfile de segunda-feira e outros tantos para o desfile oficial de terça-feira. Os preços a praticar são de 1.500 escudos para as bancadas situadas na Rua de Lisboa e 1.000 escudos para as da Rua Machado.

“Deste número, 1500/dia estarão à venda para o público em geral e os restantes 700 bilhetes são disponibilizados aos seis grupos [Samba Tropical, Cruzeiros do Norte, Estrelas do Mar, Flores do Mindelo, Monte Sossego e Vindos do Oriente] e à LIGOC, com (100 bilhetes dia cada) ” escreve a autarquia mindelense na sua página na rede social.

A mesma informa que cada pessoa poderá adquirir o máximo de duas pulseiras de livre acesso e cada pulseira corresponde a um único lugar. Nesta sequência afirma que os lugares não estão marcados nos ingressos, pelo que apela as pessoas a chegarem atempadamente e cumprirem o horário.

Para isso aclara que para se ter acesso às bancadas as pessoas terão que ter as pulseiras já colocadas no pulso e sem sinais de fraude. “O não cumprimento desta regra terá como consequência a perda do direito de permanência” afirma a autarquia. sustentando que cada bancada terá uma cor de pulseira. A venda inicia-se às 8h, e mesmo com a enchente de críticas nas redes sociais alusivas aos preços dos mesmos, espera-se fila longa junto a esta infra-estrutura desportiva da Federação Cabo-verdiana de Futebol sediada em Mindelo.

De recordar que no ano passado a quantia para a Rua de Lisboa estava cifrada em 1000 escudos e para a Rua Machado estava nos 500 escudos e Praça Nova 300 escudos. Este ano a Praça Nova viu-se livre de bancadas, quiça devido as muitas críticas que a LIGOC-SV e própria edilidade receberam por parte dos mindelenses, que pretendiam este ano ver a Praça Nova desimpedida de bancadas.