OMS alerta todos os países para se prepararem para o surto do novo coronavírus

23/02/2020 00:57 - Modificado em 23/02/2020 00:57

A Organização Mundial da Saúde (OMS) alertou a todos os países para prepararem a sua resposta ao surto novo coronavírus, devido ao registo de novos casos sem qualquer ligação epidemiológica clara. A base do alerta surge na sequência de casos já confirmados de coronavírus em pessoas fora da China e que não tiveram contacto com qualquer caso confirmado, nem historial de viagens para a China.

Com isto a OMS avança que será imperial evitar que o vírus chegue aos países com sistemas de saúde frágeis, como os das economias mais pobres.

Em África a entidade avançou 13 países, devido aos seus laços com a China. De realçar que fora da China foram reportados 1.200 casos em 26 países, com 12 mortes, incluindo uma no Egipto, a primeira no continente africano, ocorrido a meio desta semana.