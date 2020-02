Zona Económica Especial Marítima de São Vicente com luz verde

Nesta sexta-feira, 21, a proposta de lei que cria a Zona Económica Especial Marítima de São Vicente (ZEEM), foi aprovada, na generalidade, durante a segunda sessão plenária de fevereiro, sendo aprovada por unanimidade com os votos dos três partidos com assento parlamentar.

O referido diploma que estabelece o regime especial da sua organização, desenvolvimento e funcionamento, contou com 62 votos a favor, dos quais 36 do MpD (poder), 24 do PAICV (oposição) e dois votos da UCID (oposição).

Para o MpD, através do deputado eleito por São Vicente, João Gomes, a aprovação do diploma constitui uma medida de política estratégica para o desenvolvimento de São Vicente. Por sua vez o PAICV, na voz de Rui Semedo, referiu que o seu partido quis dar uma ajuda ao Governo e à maioria parlamentar que o sustenta, pois acredita que está é a melhor solução para São Vicente. Por fim, António Monteiro, da UCID, vincou que esta é uma lei de “extrema importância” para a ilha de São Vicente, caso o projecto venha a ser concluído com sucesso, visto que o Governo precisará de um investimento inicial na ordem dos 2 mil milhões de dólares.