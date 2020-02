S. Vicente: PN apreende 400 litros de aguardente ilegal com destino a São Nicolau

23/02/2020 00:39 - Modificado em 23/02/2020 00:39

A Inspecção Geral das Actividades Económicas (IGAE), tem intensificado as suas acções no terreno em São Vicente e, em conjunto com a Polícia Nacional (PN), interceptou 400 litros de grogue ilegal que tinha como destino final a ilha de São Nicolau.

A interceptação dos 400 litros de grogue ilegal por parte da Polícia Nacional, segundo a IGAE, advém do controlo do fluxo de mercadorias com destino à ilha de São Nicolau.

De salientar que desde o fim-de-semana passado a IGAE tem em curso na ilha acções de protecção da saúde pública, na qual já apreendeu 46 litros de bebidas que não cumprem requisitos de produção, engarrafamento e comercialização e ainda foram detectados casos de falta de higiene em alguns estabelecimentos e extintores com validade vencida.