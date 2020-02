Taça de S. Vicente: Farense prega ‘partida de carnaval’ ao Mindelense

23/02/2020 00:20 - Modificado em 23/02/2020 00:20

Um golo solitário apontado por Vitu bastou para o Farense de Fonte Filipe eliminar o Mindelense da Taça de São Vicente, em jogo disputado este sábado, 22, no estádio Municipal Adérito Sena.

Para o primeiro jogo da 2ª eliminatória estava guardada a maior surpresa. O Mindelense, vencedor da edição passada da Taça de São Vicente, foi afastado da prova pela equipa de Fonte Filipe, que lhe impôs uma derrota tangencial de 1-0. O único golo do encontro foi marcado por Vitu quando estavam decorridos 85 minutos de jogo.

Ainda em jogos a contar para a segunda eliminatória da Taça de São Vicente, a Académica, líder da primeira divisão, teve de se aplicar a fundo para levar de vencida o Amarante, líder da segundona, vencendo pela margem mínima, com o resultado final a fixar-se em 2-1.

A “Micá” foi para o intervalo a vencer por 1-0 em virtude de um golo de Jason, apontado aos 42 minutos do primeiro tempo, na cobrança de uma penalidade. No segundo tempo o Amarante, que é orientado por Gil Jesus, chegou à igualdade à passagem dos 71 minutos e por intermédio de Steven, na sequência da marcação de um pontapé de canto.

Uma igualdade que viria a durar apenas seis minutos, pois Rambé saltou do banco de suplentes para, com um golo, dar a passagem às meias-finais à turma estudantil.

A fechar esta eliminatória o Batuque FC não teve muitas dificuldades em vencer o Calhau, equipa que milita na segunda divisão. Uma vitória por 2-0, com golos de Gito e Skyba, bastou para os axadrezados de Alto Miramar seguirem em frente na prova.

Farense, Académica e Batuque FC, seguem assim para as meias-finais e juntam-se ao Falcões do Norte que já tinha garantido o passaporte através do sorteio da ARFSV.

Recorda-se que na época passada somente o Mindelense da primeira divisão tinha conseguido alcançar para as meias-finais da prova. Já nesta edição as “meias” terão apenas equipas do G-8. As meias-finais jogam-se a 14 de Março e a final está agendada para 04 de Abril.