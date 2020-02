Fogo, Santiago e Santo Antão recebem em Setembro provas da 2ª Edição do CV Triangle Trial

21/02/2020 01:32 - Modificado em 21/02/2020 01:32

As ilhas de Fogo, Santiago e Santo Antão vão receber no mês de Setembro próximo as três etapas do Cabo Verde Triangle Trial (CVTT) que é um circuito de desporto/turismo de aventura, trail run e destina-se a praticantes de trail e ultramaratona, com a participação de nacionais e estrangeiros. Mas, também serve para os adeptos de trekking, caminhadas e desporto de natureza.

A confirmação da realização da 2ª edição das etapas em Cabo Verde, foi dada a conhecer nesta quinta-feira. de acordo com a Direção Geral dos Desportos (DGD), o maior objetivo do Cabo Verde Triangle Trail (CVTT) é mostrar as potencialidades de Cabo Verde para o turismo de aventura, em especial para o Trail.

A segunda edição decorre em 3 etapas, sendo a primeira no dia 06 de Setembro, no Parque Natural da Serra Malagueta (Santiago), a 2ª a 09 de Setembro no Parque Natural do Fogo e a 3ª a 12 de Setembro, no Parque Natural de Cova, Paúl e Ribeira da Torre (Santo Antão).

O Cabo Verde Triangle Trail mais que uma competição é visto pela organização como forma de internacionalização da imagem do país e a diversificação da oferta turística. A mesma assegura que o CVTT será, igualmente, um desafio para os municípios neles envolvidos, que serão parte integrante da organização do evento em todas as suas fases, podendo, assim, formar os seus recursos humanos, em especial os jovens, para a realização de acontecimentos desportivos desta dimensão.

De recordar que a primeira edição do Cabo Verde Triangle Trail, aconteceu em Outubro de 2019, nestas mesmas regiões do país.