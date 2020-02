Primeira caravana da selecção nacional feminina já partiu para a Serra Leoa

21/02/2020 01:25 - Modificado em 21/02/2020 01:25

Foto: Inforpress

Uma comitiva da seleção cabo-verdiana de futebol feminina partiu esta quinta-feira para a Serra Leoa, devendo as restantes atletas juntar-se à equipa esta sexta-feira, para o torneio da União das Federações Oeste Africana (UFOA).

Conforme a Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF), em relação às 20 convocadas houve uma única alteração com a entrada da meio-campista Jeizy Ferreira, do FC Dorense (Ilha do Sal) face a saída de Lariza Rodrigues do FC Llana (também da ilha do Sal).

A selecção nacional efectuou na quarta-feira o seu último treino em solo cabo-verdiano, mais precisamente no Estádio da Várzea, com vista a sua participação na primeira edição do Torneio UFOA em femininos, que vai decorrer de 25 de fevereiro a 07 de março na Serra Leoa.

Cabo Verde integra o grupo A, juntamente com a Serra Leoa, Guiné-Conacri e Senegal, ao passo que Mali, Gâmbia, Libéria e Guiné-Bissau constituem o grupo B.

A seleção nacional inicia a competição a 25 do corrente contra as anfitriãs da Serra Leoa, para a 27 defrontar o Senegal e termina a primeira fase a 01 de março no duelo com a Guiné-Conacri.