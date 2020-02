Carnaval de São Vicente: Lotação esgotada

21/02/2020 00:50 - Modificado em 21/02/2020 00:50

Com bastantes reservas feitas desde o ano passado, os hotéis e residenciais da ilha, estão com a lotação esgotada desde quinta-feira, 20 de fevereiro e perdura até ao dia 27, com o pico a acontecer entre os dias 24 a 26.

Informações constatadas com base numa ronda pelas principais unidades hoteleiras e residenciais da cidade, bem como a disponibilidade nos sites de reserva consultados.

Um facto que reafirma o Carnaval de São Vicente como o maior cartaz turístico nesta época do ano, contribuindo fortemente para a dinamização da economia local, já que vão ser, muitas as pessoas que, nestes dias, vão passar pela ilha, aumentando as vendas do comércio, da restauração e as estadias nas unidades hoteleiras da ilha.

Muita gente no Mindelo para assistir a festa do Rei Momo e, à semelhança de anos anteriores é alta principalmente nos alojamentos mais próximo do trajeto dos desfiles onde existe a maior procura.

Situado exactamente no percurso do desfile, estes hotéis já estão cheio devido a sua localização.

Os responsáveis alegam que o carnaval da ilha tem-se destacado mais ainda, devido a uma maior divulgação do produto, principalmente desde que se começou a divulgar o calendário de eventos com antecedência, com foco nos pólos emissores de turistas.

Outro aspecto importante que consideram é a forma como o carnaval da ilha se tem desenvolvido, apresentado não apenas o que temos de originalidade, mas também o espectáculo em que se tornou.

“Toda essa oferta de lazer e cultura de São Vicente é muito importante para que a cidade seja um destino agradável para os visitantes”, explica um dos responsáveis.