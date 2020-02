Carnaval : Voos esgotados para São Vicente

21/02/2020 00:39 - Modificado em 21/02/2020 00:39

Os preços das tarifas inter-ilhas praticadas neste momento pela Binter-CV, entre as ilhas de São Vicente, Sal e Praia fizeram com que as agências de viagens sediadas no Mindelo esgotassem os seus bilhetes para os voos programados pela companhia durante o período carnavalesco em São Vicente.

Ao contrário do que sucedeu em anos anteriores, os preços nesta época estão mais acessíveis, conforme pudemos constatar em algumas das agências do centro da cidade, o que fez disparar a venda de bilhetes.

Como pudemos apurar, os preços praticadas pela Binter-CV em voos na linha Sal/São Vicente cifram-se nos 10.150.00 e a mais alta em 11.050.00, enquanto que da cidade Praia estão nos 10.950.00 e 11.050.00. Preços que fizeram voar os “ticket” desta companhia que assegura as ligações domésticas em Cabo Verde.

No que tange aos voos com destino a São Vicente provenientes do Sal e da Praia, estes encontram-se esgotados até ao dia 24 de Fevereiro. Em sentido inverso os voos com partida de São Vicente com destino ao Sal e Praia, estão praticamente esgotadas até ao dia 02 de Março.

Já em termos de voos extras da companhia aérea estão programadas um voo na linha Sal/São Vicente/Sal no dia 26 de Fevereiro, ao passo que a linha Praia/São Vicente/Praia terá quatro voos extras, programadas para 21, 22, 26 e 28 de Fevereiro. Mas segundo informações recolhidas estas também já estão com com o lugares todos os lugares reservados.

Para já, conforme estas agências de viagens, como de resto foi possível verificar “in loco” por este Online, no momento da nossa reportagem em uma agência, muitas clientes ligaram e com muita frequência para verificarem se havia desistências para poderem preencher o lugar deixado vago, mas a verdade é que todos correm pelo mesmo objetivo, que é o de marcar presença no carnaval e nesse sentido não têm havido desistências.