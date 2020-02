IGAE faz operações de fiscalização noturna em São Vicente

21/02/2020 00:19 - Modificado em 21/02/2020 00:19

A Inspeção Geral das Atividades Económicas (IGAE), aponta que no quadro das ações de proteção da saúde pública, da instalação de disciplina no funcionamento dos estabelecimentos comercias, em particular os de funcionamento noturno, já iniciou, em conjunto com a Polícia Nacional e a Fiscalização Municipal de São Vicente, ações de fiscalização noturna.

A IGAE sustenta que as ações iniciaram-se no passado fim-de-semana, onde foram suspensas actividades ilegais, apreendidas 46 litros de bebidas que não cumprem requisitos de produção, engarrafamento e comercialização e foram ainda detectados casos de falta de higiene em alguns estabelecimentos e extintores com a validade vencida.

Segundo a mesma fonte, estas ações de fiscalização conjuntas noturnas, visam garantir o cumprimento do horário de funcionamento, estancar a poluição sonora e proteger a saúde, a tranquilidade e o sossego dos munícipes e turistas e garantir que sejam consumidas bebidas e refeições seguras.