Regional de S. Vicente: Falcões no fundo da tabela procura respirar melhor frente ao Salamansa

21/02/2020 00:12 - Modificado em 21/02/2020 00:12

O Falcões do Norte e Salamansa sobem ao relvado do Estádio Municipal Adérito Sena, no domingo, 23, em jogo de acerto de calendário da 10ª jornada do Campeonato Regional de Futebol. Um jogo de carácter importantíssimo para os homens de Chã de Alecrim que precisam forçosamente de vencer na fuga ao lugar de despromoção direta.

A formação verde e branca, que regressou este ano à primeira divisão, encontra-se neste momento numa posição delicada na tabela classificativa, onde ocupa a última posição com apenas 3 pontos em 9 jogos disputados.

Números preocupantes para a turma do norte da ilha, que chega a este jogo com menos 9 pontos do que o seu adversário desta jornada.

A equipa da zona piscatória, mesmo com uma vantagem considerável de 9 pontos sobre o Falcões, tudo fará para vencer pois, apesar dos seus 12 pontos está em zona de liguilha juntamente com Derby e Castilho. Uma vitória dará uma vantagem de três pontos sobre estes adversários e mais dois sobre o Farense que soma 13 pontos.

A Académica é o líder isolado com 19 pontos, seguida pelo Batuque e Mindelense com 16 pontos cada. Estas formações são seguidas pelo Farense, 13 pontos. A seguir seguem-se Derby, Salamansa (-1jogo) e Castilho com 12 pontos respetivamente. A fechar a tabela classificativa está o Falcões do Norte com apenas 3 pontos, mas com menos um jogo.

De recordar que este jogo em atraso da 10ª jornada do Campeonato Regional foi adiado em virtude da morte do treinador Dany Abreu, ocorrido na passada sexta-feira em Santo Antão, vítima de acidente de viação.