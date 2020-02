2ª Eliminatória da Taça de São Vicente: Seis em busca do passaporte para as “meias”

Seis das sete equipas que garantiram a passagem à 2ª Eliminatória da Taça de São Vicente vão disputar este sábado, 22, as três vagas que dão acesso às meias-finais da competição, onde já se encontra o Falcões do Norte, que qualificou-se através do sorteio.

São assim CS Mindelense, Farense, Batuque e Académica os representantes da primeira divisão, enquanto da “segundona” somente Calhau e Amarante conseguiram ultrapassar a primeira fase da competição.

O primeiro jogo de sábado, 22, com início às 12:00, reserva um embate aliciante entre equipas do primeiro escalão, neste caso concreto o CS Mindelense, detentor do troféu, e o Farense de Fonte Filipe. O CS Mindelense eliminou na primeira ronda o São Pedro da segunda divisão, depois de vencer por 2-0, ao passo que o Farense eliminou o Ribeira Bote, também do segundo escalão, por resultado igual. Um jogo que apesar do horário poderá levar muitos adeptos ao Adérito Sena para a festa da Taça.

A festa da Taça que contínua às 14:00 com o jogo, desta feita, entre equipas de escalões diferentes e que são líderes das respetivas provas. A Académica líder da primeira divisão e o Amarante líder da segundona vão medir forças por uma vaga nas meias-finais. De salientar que na primeira ronda a “Micá” deixou pelo caminho o Salamansa, ao vencer por 2-0. Já o Amarante venceu o Corinthians por 3-0.

Por fim, às 16:00 entram em campo mais duas equipas de escalões diferente, o Calhau da segundona e o Batuque FC do G-8. Curiosamente vão-se enfrentar dos dois segundos classificados dos campeonatos regionais. O Calhau na primeira eliminatória fez a festa da Taça ao eliminar o Derby, depois de ter vencido por 2-1. Por sua vez o Batuque não teve muitas dificuldades em despachar a formação do Castilho por 3-0. Depois de derrubar os Dragões da Praça Estrela a equipa do Calhau quererá, certamente, repetir a façanha frente ao poderoso Batuque.

A equipa do Falcões do Norte, da 1ª divisão, recorda-se, ficou qualificada para as meias-finais da Taça São Vicente em futebol, pois assim ditou o sorteio da segunda eliminatória. Com mais este apuramento para as meias-finais, a formação de Chã de Alecrim, finalista vencida da edição da época passada, assegura a segunda meia-final consecutiva através do sorteio.

Devido à disputa desta 2ª eliminatória da Taça, o campeonato regional sofre um interregno no fim-de-semana de 22 e 23 e será retomado no fim-de-semana 29 de fevereiro e 01 de março.

As meias-finais estão aprazadas para o dia 14 de Março. A final joga-se no dia 04 de Abril.