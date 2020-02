Cabo Verde mantém a mesma posição no ranking da FIFA

20/02/2020 15:58 - Modificado em 20/02/2020 15:58

Os Tubarões Azuis mantêm na 78ª do ranking da FIFA atualizado esta quarta-feira. Depois de cair uma posição na atualização anterior, a selecção cabo-verdiana de futebol permaneceu na mesma posição com 1.318 pontos. Por outro lado, a nível africano Cabo Verde continua na 16ª posição.

O ranking de resto não sofreu alterações, relativamente a última atualização, em Dezembro de 2019, e Cabo Verde continua na décima sexta posição no continente africano e no geral do Ranking encontra-se na posição 78.

Quanto aos países dos PALOP, Cabo Verde ocupa a melhor posição seguido de Angola. A próxima atualização do Ranking da FIFA será realizada a 09 de Abril, isto depois de Cabo Verde já ter disputado os dois jogos de qualificação para a CAN 2021 ante a sua congénere da Ruanda em Março.