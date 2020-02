Carnaval 2020: Ruas de Mindelo enchem-se de muita folia de sexta a terça-feira

20/02/2020 15:38 - Modificado em 20/02/2020 15:38

A Câmara Municipal de São Vicente divulgou esta quinta-feira, 20, a programação para o Carnaval 2020. São cerca de 40 grupos que vão desfilar pelo “Sambódromo” do Mindelo, entre grupos das zonas periféricas, jardins infantis, escolas, animação, mandingas e os grupos oficiais. Os desfiles estão distribuídos por sexta-feira, sábado, domingo, segunda e terça-feira.

São diversos os grupos que nestes dias vão encher de folia as ruas do centro da cidade, uns mais organizados que outros. De entre estes os oriundos de Monte Sossego, São Pedro, Ribeirinha, Ribeira Bote e Fonte Filipe, entre outros bairros, que tradicionalmente fazem a sua romaria pelas ruas de Mindelo.

Mas há também desfiles de escolas do ensino básico, agrupamentos escolares, escolas secundárias e de instituições de cariz social ou académicos que também participam no desfile.

De acordo com o calendário dos desfiles dos grupos, divulgado pela comissão organizadora do Carnaval, a animação começa sexta-feira, 21, das 09:00 até às 10h30, com desfiles do Agrupamento Escolar 8, seguindo-se os jardins infantis, de instituições escolares e de educação de infância.

Na parte da tarde do mesmo dia, às 15h00, aconteçe o desfile do Centro de Acolhimento dos Doentes Mentais (CAADM ) e às 21h00, o Trio Eléctrico Mindel Fantasy animado pelo cantor Vlu.

No sábado, 22, estão programados desfiles com mais nove grupos, a partir das 9h30 até às 17h30. De entre eles estão a Escola Portuguesa e a Escola Salesiana, o grupo dos professores, para além dos Mandinga Azul e dos Grupos ˈVovóˈe do Grupo ˈCoceiraˈ.

No domingo, são 13 os grupos que vão desfilar das 15:00 às 17:30. Cinco dos quais de mandingas, para além de grupos de crianças até aos mais adultos que saem de vários bairros da ilha. O desfile será encerrado com a charanga da bateria do Mindelo Samba.

Segunda-feira, 24, a programação da noite fica a cargo como vem sendo tradição há vários anos, para a Rainha da Noite do Carnaval de São Vicente – Samba Tropical. Em ano do seu trigésimo primeiro aniversário.

Para além disso, há ainda o desfiles dos grupos do Carnaval espontâneo que, na terça-feira, das 14 h 00 às 14h30, vão mostrar a sua criatividade ao público, em disputa ao Prémio Kakoi – Carnaval Artesanal, atribuído pelo Ministério da Cultura através do Centro Nacional de Artesanato e Deisgn (CNAD).

Depois disso, a partir das 15 horas o asfalto do circuito de carnaval fica por conta dos cinco grupos oficiais. O primeiro a sair será o Flores do Mindelo, seguido do Cruzeiros do Norte, Monte Sossego, Vindos do Oriente e por último Estrela do Mar. Os vencedores são conhecidos na quarta-feira, a partir das 15 horas.