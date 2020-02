Faleceu o cantor cabo-verdiano Jorge Neto

20/02/2020 12:12 - Modificado em 20/02/2020 13:31

Foto: ANGOP

O cantor cabo-verdiano que sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) em finais do mês de dezembro do ano passado faleceu esta quinta-feira.

O cantor estava em casa a recuperar de um acidente vascular cerebral (AVC) de que foi vítima. Na sequência de um duplo AVC, Jorge Neto foi conduzido no dia 31 de dezembro ao Hospital S. Francisco Xavier em Lisboa, onde foi operado de urgência, e posteriormente colocado em coma induzido, do qual viria a recuperar no passado mês de janeiro.

Jorge Neto nasceu em São Tomé e Príncipe em 1964, sendo filho de mãe cabo-verdiana. Estudou em Portugal e emigrou depois para a Holanda, país com forte presença da comunidade cabo-verdiana e onde fez sucesso na música, enquanto vocalista da banda Livity.

Depois de 11 anos sem gravar um disco, Jorge Neto lançou em 2016 “Nha Palco”, o seu nono álbum.

Do seu currículo constam nove álbuns, nomeadamente “Dja ca Da”; “Jorge Neto”; “Papia Bu Manera”; “Dia Diferente”; “Neto e Cabo Verde”; “Boca Povo”; “Rapaz Novo” e “Harmonia”, estes dois últimos ao lado dos Livity, e por último “Nha Palco”.

Ao longo dos mais de 30 anos de carreira, fez sucesso em vários países, junto da comunidade emigrante cabo-verdiana, na Europa, África e América.

Em actualização