Ruth Duarte garante que seleção feminina vai à Serra Leoa para vencer

20/02/2020 01:51 - Modificado em 20/02/2020 01:51

Ruth Duarte |Foto: FCF

A jogadora da seleção nacional, Ruth Duarte, que cumpre a sua primeira internacionalização por Cabo Verde, afirma que a equipa está a preparar-se bem para o Torneio da UFOA e por isso espera por uma boa campanha na prova e quiçá o título de campeãs.

A atleta que pertence aos quadros do CS Mindelense, está numa lista restrita de três jogadoras, nesta lista de 20 convocadas, que representaram a seleção cabo-verdiana de futebol de praia, que disputou recentemente o Mundial da modalidade no Dubai, onde conseguiu um histórico 5º Lugar. “É uma satisfação enorme. É o sonho de qualquer jogadora de futebol” começa por dizer esta atleta natural da ilha de São Nicolau.

Depois de 2019 ter sido um ano marcante para esta atleta no futebol de praia, com a medalha de ouro nos Jogos Africanos de Praia realizados na ilha do Sal e o quinto lugar no Mundial de Futebol de Praia no Dubai, o ano de 2020 inicia-se da melhor forma e desta feita com um salto para a seleção principal de futebol de onze, onde Cabo Verde prepara com afinco a sua primeira participação numa prova internacional.

Já habituada a grandes palcos, Ruth afirma que por conhecer bem a selecionadora nacional e a maioria das suas companheiras, fruto dos jogos do Campeonato Nacional, a adaptação tem corrido “muito bem”.

“Estou focada nos treinos e em dar o máximo de mim. O objetivo da equipa é de estar sempre unida, trabalhar e chegar na Serra Leoa e fazer de tudo para que tenhamos uma boa prestação e tentar chegar na final e vencer a prova” sustenta.

Apesar das dificuldades que estão à espera frente as adversárias que não conhecem muito bem, diz que quem tem “garra e ambição” tem todas as possibilidades de triunfar. “Os cabo-verdianos são um povo cheio de garra e força de vontade para vencer” frisa.

Por fim, a atleta que está a cumprir um dos seus sonhos, o de representar Cabo Verde em competições de alto nível, deixa um apelo a todas as raparigas que têm o sonho de representar o seu país. “Para quem tem o sonho de chegar à nossa seleção, quero dizer-vos para não desistirem dos vossos sonhos, porque tudo pode acontecer, basta haver humildade, força e garra e muita entrega”.

O Torneio UFOA de futebol feminino decorre de 25 de fevereiro a 7 de março na Serra Leoa e Cabo Verde está inserido no Grupo A.