Futebol Feminino: Cabo Verde conclui segundo dia de treino já com todas as selecionadas

20/02/2020 01:43 - Modificado em 20/02/2020 01:43

Foto: FCF

A seleção cabo-verdiana de futebol feminino, que se encontra em estágio de preparação na cidade da Praia, para o Torneio da Taça UFOA, que se realiza na Serra Leoa, fez esta quarta-feira, o segundo apronto e já com todas as selecionadas ao dispor de Nita Nédio.

Com sessões bidiárias a seleção vai se preparando para o primeiro teste, já no dia 25, ante a sua congénere da Serra Leoa, que vai jogar em casa, e por isso as arestas estão a ser limadas com todo o cuidado, pois as pretensões da selecionadora nacional passam por ir longe nesta competição, nesta que será a primeira aparição de Cabo Verde em provas internacionais.

Nestas sessões a seleção tem dado ênfase aos aspetos da finalização e defensivos, por forma a apresentar-se da melhor forma na Serra Leoa.

De realçar que o treino desta tarde, no Estádio da Várzea, ficou marcado pela visita do ministro do Desporto, Fernando Elísio Freire, que serviu para encorajar as atletas e mostrar o apoio do ministério do Desporto a seleção nacional na sua estreia em competições internacionais.