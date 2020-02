Diretor Nacional da Saúde garante que não há pessoas infetadas pelo coronavírus na cidade da Praia

20/02/2020 01:05 - Modificado em 20/02/2020 01:05

Foto: Inforpress

O Diretor Nacional da Saúde, Artur Correia, desmentiu as informações de que havia três pessoas a serem seguidas no Hospital Agostinho Neto, na cidade da Praia, por suspeita de coronavírus, adiantando que se trata de uma notícia falsa.

Depois do ministro da Saúde e da Segurança Social, Arlindo do Rosário, ter assegurado na terça-feira, que o país não tem nenhum caso de pessoa infetada pelo novo coronavírus, esta quarta-feira, foi a vez do Diretor Nacional da Saúde vir ao terreiro esclarecer que os rumores de três pessoas a serem seguidas no HAN, por suspeitas de coronavírus são falsos.

“Não é verdade. Não temos nenhum caso suspeito de coronavírus, até este momento, e esperemos que não venhamos a ter”, adiantou Artur Correia, sublinhando que caso houvesse algum caso, o ministério da Saúde seria o primeiro a comunicar e assim evitar “rumores”.

Este responsável assegura ainda que o país está “a trabalhar e a monitorizar todas as pessoas” que chegam a Cabo Verde e que tenham vindo da China.

Artur Correia chama a atenção e apela à responsabilidade de eventuais jovens que não estejam a cumprir a quarentena, apelando às suas famílias que exijam o cumprimento, pelo seu próprio bem de toda a comunidade.