Ulisses Correia e Silva: “As coisas estão a acontecer em São Vicente”

20/02/2020 00:37 - Modificado em 20/02/2020 00:37

O primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, garantiu esta quarta-feira no parlamento, que a ilha de São Vicente está num bom caminho para o desenvolvimento, apontando o Terminal de Cruzeiros e o Data Center como realidades para um futuro próximo. O executivo também frisou a rede hoteleira que está a nascer na ilha como pontos fulcrais para a dinamização da economia de São Vicente.

Face as afirmações do deputado do PAICV (oposição) eleito pelo círculo de São Vicente, Alcides Graça, de que o Governo não tem comprido as promessas feitas para São Vicente, apontando como exemplo, o Centro de Diálise, que teve o início das obras, mas que se encontram neste momento paradas, como também o Data Center, o primeiro-ministro referiu que em breve as obras do Terminal de Cruzeiros vão arrancar e que as obras no Data Center vão continuar.

“Posso dizer que as obras do Data Center não estão paradas, mas sim estão em construção e vai ser concluído ainda este ano. Outrossim, como o Terminal de Cruzeiros que não acreditaram, mas que vai arrancar brevemente. As coisas estão a acontecer em São Vicente” sustentou o governante.

Para além destas obras, UCS, referiu a dinamização da economia da ilha por investimentos privados, como a rede de hotéis que está sendo construída. “Isto significa empregos, rendimento e dinheiro a circular quando estiver tudo concluído. Significa mercado para a produção agrícola, para actividades de indústrias criativas” enalteceu.

Para reforçar a sua teoria de que São Vicente está num bom caminho para o desenvolvimento, o PM, referiu ainda a Zona Especial da Economia Marítima (ZEEM) como uma aposta de médio-longo prazo a ser materializado pelo seu Governo. A dinâmica da economia marítima também vai neste sentido, não funcionamos apenas no curto prazo, mas sim num médio e longo prazo” concluiu Ulisses Correia e Silva.

Já da bancada do MpD (poder), o deputado eleito pelo círculo de São Vicente, João Gomes, disse que Alcides Graça não tem estado atento, afirmando que São Vicente está um “estaleiro de obras”.