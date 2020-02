Ataque a dois bares na Alemanha faz pelo menos oito mortos

19/02/2020 23:55 - Modificado em 19/02/2020 23:55

Pelo menos oito pessoas terão perdido a vida num ataque armado a dois bares de shisha em Hanau, na Alemanha.

© Reuters

Pelo menos oito pessoas terão morrido esta quarta-feira depois de um ataque armado a dois bares de shisha em Hanau, a cerca de 25 quilómetros de Frankfurt, na Alemanha.

Os ataques, que deixaram também cinco pessoas feridas, ocorreram em dois bares no centro da cidade. De acordo com o jornal Bild, os suspeitos fugiram do local e ainda não foram detidos.

Não é ainda certo que os dois eventos estejam relacionados.

A polícia emitiu, entretanto, um comunicado onde dá conta dos ataques e diz estar à procura dos suspeito, tendo criado um perímetro de segurança em redor dos dois bares. Não é indicado um número de mortos.

Não é ainda claro o número de suspeitos envolvidos no ataque e o motivo por detrás do mesmo.

Notícia em atualização



Por Notícias ao Minuto