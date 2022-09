Sete quartos destruídos pela enxurrada das chuvas no Hotel Foya Branca – C/Vídeo

15/09/2022 01:06 - Modificado em 15/09/2022 01:06

O NN teve acesso a novas imagens que mostram o grau de destruição do Hotel Foya Branca, em São Pedro, São Vicente, após as chuvas da terça-feira, 06 de Setembro, em que quase todos os quartos da parte de trás do Hotel ficaram destruídos devido a queda do murro de protecção que caiu devido a pressão da água.

O resultado, uma semana depois, como se pode ver na filmagem feita por uma funcionária do hotel, que mostra as rachaduras nas paredes, as portas destruídas bem como as marcas d’água de mais de um metro de altura, lama dentro dos quartos e pedras, além de móveis que perderam a utilidade e se transformaram em lixo.

“Felizmente não tinha ninguém dentro dos quartos”, pode-se ouvir na filmagem que retrata que a situação poderia ser complicada para os hóspedes que estivessem no local.

O Hotel e os Bombeiros estiveram a avaliar quais quartos possuíam risco de desabamento e tomar as devidas providencia.

A empresa ainda não divulgou, os prejuízos que pelas imagens mostram-se avultados.