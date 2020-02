Os alimentos que devolvem firmeza ao peito

19/02/2020 17:08 - Modificado em 19/02/2020 17:08

Os alimentos que consome podem ajudar a cuidar dos seus seios.

© iStock

Naturalmente, com o passar do tempo, os seios vão perdendo elasticidade e firmeza. Não há milagres para resolver o problema, à exceção da cirurgia, claro, mas há uma série de cuidados, como hidratação, massagens, exercício e cuidados com a alimentação que podem ajudar.

No que respeita aos alimentos, invista naqueles ricos em silício. O silício é um mineral que atua em prol do bom estado das fibras de elastina e colagénio, que dão elasticidade à pele e sustêm os tecidos do seio.

Este tipo de alimentos pode ser encontrado no trigo, milho, cevada, arroz, vegetais, frango, cogumelos e marisco.

Além do silício, também os alimentos ricos em vitamina A podem ser úteis para a devolver a firmeza ao peito. Isto devido ao seu poder antioxidante, com funções refirmantes e protetoras contra infeções.

Pode encontrar esta vitamina na gema de ovo, na cenoura, na abóbora, na manga, no tomate, nos espinafres, na salsa, entre outros.

Em NM