Autoridades iranianas confirmam duas mortes causadas por Covid-19

As duas vítimas mortais eram idosos, de acordo com a agência noticiosa estatal IRNA.

As duas pessoas que tinham sido esta quarta-feira diagnosticadas com o novo coronavírus (Covid-19) no Irão morreram, de acordo com a agência noticiosa estatal IRNA.

A mesma fonte indica que as duas vítimas mortais eram cidadãos de idade avançada e estavam em isolamento na cidade xiita de Qom, a 140 quilómetros da capital, Teerão.

“Dois iranianos, que tinham sido diagnosticados com o novo coronavírus esta quarta-feira, morreram de doença respiratória”, indicou um responsável de saúde. As mortes foram confirmadas pelo ministro da Saúde, Kianush Jahanpur, no Twitter.

O coronavírus Covid-19, que apareceu no final de 2019, em Wuhan, capital da província chinesa de Hubei (centro) causou já mais de dois mil mortos na China continental e mais de 74 mil infetados em todo o mundo.

Fora da China continental, além do Irão, há a registar dois mortos em Hong Kong, um morto nas Filipinas, um no Japão, um em França e um em Taiwan.

