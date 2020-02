Cabo Verde poderá vir a receber ainda este ano o Torneio da UFOA em futebol feminino

19/02/2020 14:06 - Modificado em 19/02/2020 14:06

O presidente da Federação Cabo-verdiana de Futebol, Mário Semedo, vincou que o nosso país poderá vir a acolher ainda este ano a 2ª edição do Torneio da UFOA (União das Federações Oeste Africana) em futebol feminino.

Conforme Mário Semedo, Cabo Verde está preparado para receber durante cerca de duas semanas as oito selecções que compõem a competição, assegurando que no nosso país existe condições “mais que suficientes” para tal.

“Possivelmente, pois nada ainda está garantido, Cabo Verde poderá realizar este torneio (UFOA). De acordo com uma comunicação que nos fizeram, poderemos organizá-lo ainda em 2020. Seria uma experiência muito interessante para nós, pois é sempre bom ganharmos experiência em termos de organização de provas internacionais no país” assegurou Mário Semedo, aquando da apresentação da selecção feminina que irá representar o país no Torneio UFOA, que decorre de 25 de Fevereiro a 07 de Março na Serra Leoa.

Com isso Cabo Verde poderá vir a ser o segundo país a receber esta prova, que engloba oito selecções do continente africano, entre elas Cabo Verde.